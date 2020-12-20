بريكست صحي.. سلسلة كورونا الجديدة تعزل بريطانيا عن دول الجوار

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - أفادت وكالة “إنترفاكس” بأن المجلس الأوروبي برئاسة شارل ميشيل، عقد اجتماعا اليوم الأحد لبحث تبعات ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله إن “مكتب ميشيل عقد اجتماعا عبر الفيديو لتبادل المعلومات على مستوى عواصم دول الاتحاد الأوروبي حول آخر التطورات في ما يتعلق بالنوع الجديد من الفيروس والإجراءات المترتبة عن ذلك”.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت، أن سلالة الفيروس الجديدة أدت إلى ارتفاع أعداد المصابين بشكل حاد في بريطانيا.

أعلنت فرنسا مساء اليوم الأحد أنها ستحظر دخول جميع الوافدين من بريطانيا لمدة 48 ساعة بداية من منتصف هذه الليلة.

كما أكد وزير الصحة الألماني ينس سبان، أن بلاده ستعلق الرحلات الجوية مع بريطانيا اعتبارا من منتصف هذه الليلة وفرض قيود على الرحلات من جنوب إفريقيا اعتبارا من يوم الاثنين.

وقال سبان في تصريح لقناة “ARD TV”: “الطفرة الجديدة لفيروس كورونا والتي تم تحديدها في بريطانيا وجنوب إفريقيا هي حدث متوقع للوباء لكن الانتشار الأسرع للفيروس، وحدوث هذه الطفرة يغير الكثير”.

وأضاف: “لذلك، من المهم قطع الاتصالات مع ألمانيا ودول أوروبا كافة”.

وتابع، أن “المعلومات قليلة حتى الآن، وأن السلطات بحاجة إلى التصرف بحذر”.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت، أن سلالة الفيروس الجديدة أدت إلى ارتفاع أعداد المصابين بشكل حاد في بريطانيا.

وشددت الحكومة البريطانية قيود “كوفيد- 19” في لندن والمناطق المجاورة وعدلت خطط عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة لملايين الأشخاص.

يشار إلى أن دولاُ أوروبية عدة قررت حظر الرحلات الجوية إلى بريطانيا اعتبارا من منتصف الليلة تفاديا لتفشي سلالة جديدة من كورونا أعلن عنها في بريطانيا، وذلك قبل 10 أيام من تطبيق اتفاقية “بريكست”.

وأشارت بلجيكا إلى أنها ستغلق حدودها أمام القطارات والطائرات القادمة من بريطانيا.

ونقل تلفزيون (في.آر.تي) عن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو قوله، إن “الحظر المفروض على الرحلات القادمة من بريطانيا يشمل خدمات يوروستار عبر نفق القنال، وسيصبح ساري المفعول لمدة 24 ساعة على الأقل من منتصف ليل اليوم الأحد”.

وأضاف: “بلجيكا على اتصال أيضا مع فرنسا بشأن المسافرين القادمين من بريطانيا برا ويتوقفون في محطات لتغيير مساراتهم”.

من جهتها، علقت هولندا الرحلات الجوية بين البلدين، وقالت الحكومة إنها “حظرت الرحلات الجوية التي تقل ركابا من المملكة المتحدة اعتبارا من اليوم الأحد وستظل القيود سارية حتى الأول من يناير المقبل”.

وأضافت: “ترصد الحكومة التطورات وتفكر في اتخاذ تدابير إضافية في ما يتعلق بوسائل النقل الأخرى”.

بدورها، أكدت إيطاليا أنها “تخطط لحظر مماثل” وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو: “أولويتنا هي حماية إيطاليا ومواطنينا”.

وطالبت إسبانيا، في ظل تحركات بعض شركائها في الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي باستجابة منسقة لمواجهة الوضع الجديد.

ونقلت وكالة “آبا” النمساوية للأنباء عن وزارة الصحة، أن “النمسا تعتزم أيضا حظر الرحلات الجوية مع بريطانيا”.