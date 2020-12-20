بطولة شمال إفريقيا.. منتخب أقل من 20 سنة “ينهي” تحضيراته لمواجهة تونس

خاض المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة زوال اليوم الأحد آخر حصة تدريبية قبل اللقاء، الذي سيجمعه يوم غد الاثنين بداية من الساعة الثانية بعد الزوال، بالمنتخب التونسي لحساب اليوم الثالث من دورة شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة إفريقيا للأمم التي ستجرى أطوارها بموريتانيا السنة المقبلة.

وركز زكرياء عبوب، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، خلال الحصة التدريبية لنهار اليوم التي أقيمت بملعب رادس على وضع آخر اللمسات على المجموعة قبل لقاء يوم غد.

وفي سياق متصل، عينت اللجنة المنظمة طاقم تحيكمي ليبي لقيادة مباراة المنتخب الوطني أمام المنتخب التونسي، ويتكون من كل من معتز الشلماني كحكم ساحة بمساعدة مجدي كامل وباسم سيف النصر، في حين أنطيت مهمة الحكم الرابع للجزائري لطفى بوقواسة.

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