الإرهاب يضرب تونس من جديد…العثور على جثة شاب مقطوعة الرأس-التفاصيل

أعلنت تونس اليوم الأحد، عن تعرض البلاد لعملية إرهابية، أودت بحياة شخص.

وقال مسؤول قضائي تونسي، اليوم الأحد، أنه قتل شخص في ولاية القصرين، فيما أكدت رئاسة الحكومة انه قضى في “عملية ارهابية”.

وقال وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي لوكالة فرانس برس “تم العثور مساء اليوم على جثة شاب عشريني مقطوع الرأس في منطقة السلاطنية بولاية القصرين، ويرجح ان تكون مجموعة إرهابية وراء العملية”، مؤكدا أن القضية باتت في عهدة القضاء.

وأوضحت رئاسة الحكومة في بيان، اليوم الأحد “على إثر العملية الارهابية الغادرة التي جدت بمنطقة السلاطنية من معتمدية حاسي الفريد بولاية القصرين والتي استشهد على اثرها المواطن عقبة بن عبد الدايم ذيبي، كلف رئيس الحكومة وزير الداخلية بالتحول الى القصرين وتقديم واجب العزاء والاحاطة النفسية والمادية لعائلة الشهيد نيابة عنه”، فيما أكدت وسائل اعلام محلية ان ذيبي يعمل راعيا للغنم في المنطقة.

وطلب رئيس الحكومة هشام المشيشي من وزيري الداخلية والدفاع “تكثيف الجهود للكشف عن ملابسات العملية وعن مرتكبيها والمخططين لها، مؤك دا أن الحرب على الإرهاب يجب أن تتواصل بلا هوادة”.

وهذه ليست عملية القتل الاولى التي تحصل في المنطقة فقد تبنى تنظيم الدولة الاسلامية في مارس 2019 قتل تونسي كانت سلطات بلاده قد عثرت قبل شهر على جثته.

ولا تزال حال الطوارئ سارية في تونس منذ 24 نونبر 2015، حين ق جتل 12 عنصر ا في الأمن الرئاسي وأصيب عشرون آخرون في هجوم استهدف حافلتهم بوسط العاصمة تونس وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية.