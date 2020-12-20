رونالدو يفتتح فندقه الجديد بمراكش سنة 2021

حدد النجم البرتغالي كريستيانو رونالد السنة المقبلة لافتتاح فندقه (PestañaCR7) الجديد بمراكش.

وقرر النجم البرتغالي تغيير موعد افتتاح فندقه الجديد بعاصمة النخيل من الشهر الجاري الی السنة المقبلة، وفق ما كشفته صحيفة ” الاسبانيول”.

وافتتح رونالدو سلسة فنادقه بكل من لشبونة وفونخال، في وقت يعتزم فيه افتتاح 4 فنادق جديدة سنتي 2021 و2022 بكل من مدريد، نيويورك، باريس، ومانشيستر، فضلا عن فندق مراكش الذي سيفتتحه السنة المقبلة.

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