طيران “العال” الإسرائيلي تعلن موعد أول رحلة مباشرة من إسرائيل إلى الرباط

بعد أيام قليلة على الإعلان المغربي عن عودة العلاقات مع إسرائيل، تستعد شركات طيران إسرائيلية، لتسيير أولى رحلاتها نحو الرباط.

وفي ذات السياق، أعلنت شركة طيران العال الإسرائيلية اليوم الأحد، حسب ما نقلته وكالة رويترز، أنها ستسير أول رحلة من إسرائيل إلى العاصمة المغربية الرباط، بعد غد الثلاثاء، وأن الطائرة ستحمل وفدا أمريكيا إسرائيليا مشتركا.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أنه “ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة المباشرة، والتي ستحمل رقم (إل.واي555)، 6 ساعات”.

وأضافت: “تأتي الرحلة، عقب اتفاق تم بوساطة أمريكية، وافق فيه البلدان على تطبيع العلاقات في وقت سابق من الشهر الجاري”.

وكان المغرب قد أعلن أنه يعتزم ستئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في أقرب الآجال، تسهيل الرحلات الجوية المباشرة لنقل اليهود من أصل مغربي والسياح الإسرائيليين من وإلى المغرب، وتطوير علاقات مبتكرة في المجال الاقتصادي والتكنولوجي”، فيما أكد “العمل على إعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين، كما كان عليه الشأن سابقا ولسنوات عديدة إلى غاية 2002”.

تصريحات مسؤولين أمريكيين كانت قد أشارت إلى أن هذه الرحلة، الأولى من نوعها، ستضم وفدا أمريكيا إسرائيليا، يقوده جاريد كوشنير مستشار الرئيس الأمريكي.