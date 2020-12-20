قدم عبد السلام وادو، مدرب المولودية الوجدية والدولي المغربي السابق، الشكر لكل من استفسر عن أحواله بعد واقعة الاعتداء عليه من طرف ساٸق الحافلة، وفق تصريحاته.

وكتب وادو في الرسالة “أصدقائي الأعزاء، شكرا لكم على رسائل الدعم.. حالتي الصحية تتحسن ولله الحمد.. أنا في انتظار قرار أطباء مستشفی محمد السادس حتی تتسنی لي المغادرة”.

وتابع من خلال الرسالة ذاتها “بعد فترة النقاهة أتمنى أن أعود إلى الملاعب وملاقاة اللاعبين إن شاء الله”.

واستطرد قاٸلا “أشكر الطاقم الطبي لمستشفى محمد السادس الجامعي في وجدة على اهتمامهم واحترافيتهم الكبيرة”.

كانت هذه تفاصيل خبر رسالة وادو من المستشفی: أنتظر قرار الأطباء للمغادرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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