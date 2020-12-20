شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد بـ5 صواريخ كاتيوشا والان نبدء بالتفاصيل

أفاد مصدر أمني عراقي مساء اليوم الأحد، باستهداف محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد بخمسة صواريخ كاتيوشا.

وذكر شهود عيان ووسائل إعلام عراقية أن القصف تسبب في إطلاق صافرات الإنذار من مبنى السفارة الأمريكية الواقعة داخل المنطقة الخضراء الحكومية.

من جهتها، قالت خلية الإعلام الأمني العراقية أن مجموعة خارجة عن القانون أقدمت على إطلاق عدد من الصواريخ باتجاه المنطقة الخضراء في بغداد مساء اليوم الأحد.

وأضافت أنه تبين أن منطقة الانطلاق كانت من معسكر الرشيد، وأن الصواريخ سقطت على عدد من عمارات القادسية السكنية، حيث نتج عن ذلك حدوث أضرار مادية في هذه البنايات وعدد من المركبات المدنية دون خسائر بشرية.