شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: 201 ألف إصابة و2624 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 201,490 إصابة مؤكدة و2,624 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، خلال الساعات الـ24 الماضية. ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 17,592,760 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 315,260 حالة وفاة.

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