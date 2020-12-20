شكرا لقرائتكم خبر عن السلالة الجديدة من كورونا تعزل بريطانيا عن أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

بدأت دول أوروبية اليوم، في إغلاق حدودها أمام القادمين إليها من المملكة المتحدة ومنعت عدة دول قدوم الرحلات الجوية والقطارات منها بسبب المخاوف من سلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشر بسرعة في بريطانيا.

وقالت بلجيكا: إنها ستغلق حدودها أمام القطارات والطائرات القادمة من المملكة المتحدة بما في ذلك خدمة يوروستار. وأصدرت إيرلندا وإيطاليا وهولندا أوامر بتعليق الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا.

كما ستفرض ألمانيا قيوداً على الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا لذات السبب, وفقاً لما ذكره متحدث باسم الحكومة الألمانية.

من جهة أخرى, قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك: إن السلالة الجديدة من الفيروس التي سبق وتحدث عنها رئيس الوزراء بوريس جونسون خرجت عن السيطرة، موضحاً أن إجراءات الحجر الصحي هي الطريقة الوحيدة للسيطرة على الوضع.