شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان: 588 إصابة جديدة و70 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت اليونان خلال الساعات الـ24 الماضية 70 حالة وفاة و588 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 4172 حالة وفاة و131072 إصابة بالفيروس.

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