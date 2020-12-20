شكرا لقرائتكم خبر عن «محلي القطيف»: ضرورة تجاوز أي تعثر للمشاريع التنموية والان نبدء بالتفاصيل
وحث الخالدي أعضاء المجلس، على أهمية المتابعة الميدانية للمشاريع التنموية الجاري تنفيذها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز أي تأخير أو تعثر، وذلك إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
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