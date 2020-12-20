شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تخطط للحد من السفر مع بريطانيا وجنوب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث باسم الحكومة إن اللوئح قيد الإعداد، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.
وذكرت دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ، بما في ذلك إيطاليا وبلجيكا وهولندا، أنها ستعلق الرحلات الجوية من بريطانيا للمساعدة في منع السلالة الجديدة من الوصول إلى أراضيها.
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