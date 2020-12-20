بالفيديو.. اللحظات الاولى لاستهداف المنطقة الخضراء

تنشر الخليج 365، مقطع فيديو يوثق اللحظات الاولى لاستهداف المنطقة الخضراء بصواريخ كاتيوشا. وكان مصدر امني افاد، اليوم الاحد، باستهداف محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد بخمسة صواريخ كاتيوشا.

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