رئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يعزون أمير الكويت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، برقية تعزية إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت.

وخلال البرقية أعرب رئيس الإمارات عن خالص مواساته في الفقيد الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، راجيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وتوفي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح وزير الدفاع الكويتي السابق ونجل أمير الكويت الراحل، عن عمر يناهز 72 عاما.

ولم تكتمل ثلاثة شهور على وفاة والده الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح، حتى رحل الابن بعد صراع طويل مع المرض.

وبتاريخ 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كانت آخر تغريدة لوزير الدفاع الكويتي السابق عبر حسابه على تويتر، أكد خضوعه لفحوصات طبية شاملة تكللت بالنجاح.

ويُنظر إلى الفقيد باعتباره المسؤول الرئيسي حول مشروع مدينة الحرير، التي تعد إحدى المشاريع الضخمة في الكويت باستثمارات تُقدر بأكثر من 100 مليار دولار أمريكي.

وفي 1999 صدر مرسوما أميريا بتعيين الفقيد الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح مستشارا خاصا لولي العهد الكويتي ورئيس مجلس الوزراء - آنذاك، ثم في 2006 عُين وزيرا لشؤون الديوان الأميري.

ولعل آخر منصب تولاه الراحل، كان في 2017 حيث صدر مرسوم أميري بتعيينه نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع ، وأُعفي من منصبه بتاريخ 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.