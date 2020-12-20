"خميسة السلام".. تعويذة أول طائرة إسرائيلية للمغرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختارت شركة الطيران الإسرائيلية "العال" أن تضع تعويذة "الخميسة" على أول طائرة مباشرة لها إلى المغرب بعد غد الثلاثاء.

وتغادر الطائرة من مطار "بن غوريون" الدولي، قرب تل أبيب، وعلى متنها وفدان إسرائيلي وأمريكي في أول رحلة منذ الإعلان عن قرار البلدين إقامة سلام بينهما.

وكان مسؤول أمريكي قال قبل أيام إن الوفد الأمريكي سيكون برئاسة كبير مساعدي الرئيس جاريد كوشنر ويضم المبعوث الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط آفي بيركوفيتس.

بدورها فقد أعلنت إسرائيل أن الوفد الإسرائيلي سيكون برئاسة مستشار الأمن القومي مئير بن شابات.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن شركة "العال" قولها: "ستقوم شركة العال بتشغيل أول رحلة تجارية من إسرائيل إلى العاصمة المغربية الرباط صباح الثلاثاء".

وأضافت: "هذه الرحلة هي جزء من تجديد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وستضم الرحلة التي تستغرق ست ساعات وفدا مشتركا من كبار المسؤولين من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية".

وتابعت: "كتقدير، سيتم تزيين الطائرة لهذه الرحلة بزخرفة خميسة وأعلام الدولة بكلمة سلام باللغات الثلاث".

وعرفت "الخميسة" في المغرب وغيرها من البلاد العربية على أنها رمز لدرء العين والسحر.

ويتم استخدام "الخميسة" المصنوعة من الفضة او الذهب للزينة.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الرقم خمسة سيكون أيضا في رقم الطائرة وهو LY555.

وإلى جانب "الخميسة" سترسم على الطائرة الأعلام الإسرائيلية والمغربية والأمريكية وكلمة "سلام" باللغات العربية والعبرية والإنجليزية.

ومن المقرر أن يصل الوفد الأمريكي إلى إسرائيل غدا الإثنين ليلتقي كبار المسؤولين الإسرائيليين.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري أعلن الرئيس الأمريكي اتفاق سلام بين المغرب وإسرائيل.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال ترامب إن الجانبين اتفقا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، مؤكدا أن الخطوة تعد إنجازا هائلا للسلام بمنطقة الشرق الأوسط.

وبموجب الاتفاق، سيقيم المغرب علاقات دبلوماسية كاملة، وسيستأنف الاتصالات الرسمية مع إسرائيل، ويسمح بعبور رحلات ووصول وقيام رحلات بين البلدين.