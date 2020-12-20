إيطاليا تعلّق الرحلات من المملكة المتحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ستعلق إيطاليا الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد يشتبه بأنها معدية أكثر، في جزء من الأراضي البريطانية، على ما أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو.



وكتب دي مايو على حسابه في فيسبوك "أطلقت المملكة المتحدة تحذيراً يتعلق بشكل جديد من كوفيد هو نتيجة تحوّل للفيروس. ونحن كحكومة، من واجبنا حماية الإيطاليين ولذلك (...) سنوقع، مع وزير الصحة، مرسوماً يقضي بتعليق الرحلات مع بريطانيا"، لكن لم يحدد موعد بدء تنفيذ هذا الإجراء.

ووفقا لقناة "سكاي تي جي-24"الإخبارية، فقد حظرت بالفعل عمليات الصعود إلى الطائرات المتجهة إلى المملكة المتحدة من فيوميتشينو، المطار الرئيسي في روما.

وذكر بيان صادر عن وزير الصحة روبرتو سبيرانزا بعد الظهر "وقعت امراً جديدًا بتعليق الرحلات الجوية من بريطانيا ومنع دخول الأشخاص الذين مكثوا هناك خلال الايام ال14 الماضية إلى إيطاليا".

وأضاف البيان "يتوجب على أي شخص موجود في إيطاليا وقدم من هذه المنطقة إجراء فحص عادي او سريع".

وخلص سبيرانزا إلى أن "سلالة كورونا التي تم اكتشافها مؤخرًا في لندن مثيرة للقلق وسيتعين التحقق فيها بعمق من قبل علمائنا، وإلى أن يتم ذلك نختار المسار الأكثر حذرا".

وتأتي هذه الخطوة المفاجئة في اليوم التالي لإعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن إعادة إغلاق لندن وجنوب شرق إنكلترا وجزء من شرقها، بعد اكتشاف سلالة جديدة من كوفيد-19 في هذه المناطق.

وقال إن هذه السلالة الجديدة من فيروس كورونا قد تكون معدية بنسبة تصل إلى 70 في المئة أكثر من السلالات الأخرى التي رصدت حتى الآن.

ودعت منظمة الصحة العالمية الأحد أعضاءها في الاتحاد الأوروبي إلى "مضاعفة قيودها" مع ظهور هذه السلالة.