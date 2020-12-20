حكام الإمارات يعزون أمير الكويت في وفاة الشيخ ناصر الصباح

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات" برقية تعزية إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، أعرب خلالها عن خالص مواساته في الفقيد، راجيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.



كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

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