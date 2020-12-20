خالد بن سلمان: اتفاق اليمنيين تجاوز كل الصعوبات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان على أن اتفاق اليمنيين وتوافقهم على تنفيذ أهم خطوات اتفاق الرياض تجاوز كل الصعوبات، متوقعا أن يقود الشعب اليمني إلى بر الأمان.

وأشار في تغريدات نشرها عبر حسابه على (تويتر) أمس إلى أن الجهود السعودية لبلورة حل سياسي شامل في اليمن تخطت الصعوبات، بجهود تمت بأسلوب يحتذى به لحل الخلافات من أجل إعادة السلام والأمن والاستقرار إلى الجار الجنوبي.

وثمن الاستجابة الفاعلة والأخوة الصادقة من الرئيس اليمني والحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي والقادة العسكريين في عدن وأبين، الذين قدموا مصلحة اليمن كوطن أمام كل الاعتبارات، موجها لهم التحية من أعماق القلب.

وأضاف «نتطلع اليوم أكثر من أي وقت مضى، كما يتطلع كل يمني، إلى الحكومة اليمنية لقيادة اليمن وشعبه إلى بر الأمان، فالعمل شاق والطريق طويل، لكن بعزائم الرجال المخلصين تنبذ الخلافات وتتوحد الجهود وتهون الصعاب وتتحقق الآمال».

من جهته، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أمس «إن تشكيل حكومة جديدة في اليمن وفقا لاتفاق الرياض»، وأشار في تغريدة على (تويتر) إلى أن ما تحقق لليمن العزيز من تشكيل حكومة جديدة، خطوة مهمة في بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة، مؤكدا على أن ذلك يؤدي إلى إرساء الأمن والاستقرار، وتحقيق ما يصبو إليه الشعب اليمني الشقيق.

وعلى الصعيد نفسه، رحب الاتحاد الأوروبي بالإعلان عن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في إطار تنفيذ اتفاق الرياض، معتبرا أن ذلك يمثل خطوة إيجابية نحو حل سياسي شامل للبلاد، وقال المتحدث الرسمي باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل «إنه سيكون أمام الحكومة الجديدة مهام صعبة، وستحتاج إلى اتخاذ قرارات مهمة وشجاعة من أجل اليمن وجميع شعبه».

وأضاف المتحدث الرسمي الأوروبي «إنه في هذا الصدد سيكون من المهم وجود المزيد من النساء اليمنيات في المناصب السياسية، والمشاركة الفعالة للمرأة في الحكم».

وتابع «إن الاتحاد الأوروبي يقدر جهود التيسير التي تبذلها المملكة العربية السعودية، ويشجع جميع الجهات الفاعلة على ضمان التنفيذ السريع والكامل لجميع أحكام اتفاق الرياض».

وأعلن الاتحاد الأوروبي التزامه بسيادة اليمن واستقلاله وسلامته الإقليمية، وأكد على أنه سيواصل دعم الجهود الرامية إلى حل سلمي للصراع، مشجعا جميع أطراف النزاع على الانخراط بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني واستئناف المحادثات السياسية.

قالوا عن تشكيل حكومة اليمن:

وقف

«السعودية تقوم بدور حاسم لتحقيق السلام في اليمن، ولا شك أن الاستمرار في تنفيذ البعد الأمني لاتفاق الرياض سيسهم في إنهاء الصراع في اليمن، الذي يتطلب وقف الأعمال العدائية»

جان إيف لودريان

وزير الخارجية الفرنسي

أمن

»تشكيل الحكومة اليمنية وفق اتفاق الرياض بين الأطياف السياسية اليمنية خطوة في الاتجاه الصحيح نحو الأمن والسلم والاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة في اليمن«.

ضياء الدين سعيد بامخرمة

سفير جيبوتي بالسعودية