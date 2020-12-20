حقائب شتوية وتمور سعودية للصومال وباكستان

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وسلم المركز أمس 600 حقيبة شتوية بمنطقة سوات التابعة لإقليم خيبر بختون خوا بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 3,600 فرد، ضمن مشروع توزيع الكسوة الشتوية، كما وزع 396 حقيبة شتوية بمنطقة شترال التابعة لإقليم خيبر بختون خوا بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 2,376 فردا.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1,100 كرتون من التمور للمحتاجين في منطقة حمراوين بإقليم بنادر في العاصمة الصومالية مقديشو، استفادت منها 1,100 أسرة بواقع 6,600 فرد.وسلم المركز أمس 600 حقيبة شتوية بمنطقة سوات التابعة لإقليم خيبر بختون خوا بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 3,600 فرد، ضمن مشروع توزيع الكسوة الشتوية، كما وزع 396 حقيبة شتوية بمنطقة شترال التابعة لإقليم خيبر بختون خوا بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 2,376 فردا.

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