10 آلاف طفل جندهم الحوثي خلال عامين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من عمليات تجنيد الحوثيين للأطفال ودفعهم لجبهات القتال.

وقال «إن عمليات التجنيد تأتي بعد نفاد مخزونهم البشري في معاركهم العبثية، تنفيذا للأجندة الإيرانية في نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة»، وأوضح أن الإحصائيات تشير إلى تجنيد عشرة آلاف طفل خلال عامين، مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حماية الطفل بإدانة جرائم وانتهاكات الحوثيين غير المسبوقة للطفولة في اليمن.

واختتم «يجب أن تعمل تلك المنظمات على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع استغلال الأطفال كوقود لمخططات الحوثيين وأنشطتهم الإرهابية، مع ضرورة تلبية مطالب اليمنيين في تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية».

من جهة أخرى، منعت ميليشيات الحوثي الإرهابية إدخال ملابس شتوية وأدوية للمختطفين في سجن معسكر الأمن المركزي بمحافظة صنعاء.

وقالت رابطة أمهات المختطفين في بيان صحفي «إن ميليشيات الحوثي منعت إدخال الملابس رغم تدهور صحة المختطفين، حيث تحرمهم الجماعة داخل السجن من الحصول على الأدوية وتقوم ببيعها لهم بأثمان باهظة، رغم انها أدوية مقدمة من جهات طبية مانحة تبرعت بها بشكل مجاني».

وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي تواصل منع الزيارة عن المختطفين في سجن معسكر الأمن المركزي بصنعاء، وتتركهم عرضة لضربات البرد المتكررة وتحرمهم من حق الحصول على الرعاية الصحية.

ودعت رابطة أمهات المختطفين الصليب الأحمر الدولي والجهات الحقوقية والإنسانية المعنية لزيارة سجن معسكر الأمن المركزي والتأكد من صحة المختطفين والإشراف على تقديم الرعاية الصحية لهم كأبسط حق كفلته لهم مختلف القوانين المحلية والدولية.

ميدانيا، تجددت المواجهات بين قوات الجيش اليمني وميليشيات الحوثي في الجبهة الغربية لمدينة تعز بعد هجوم شنته ميليشيات الحوثي على مواقع قوات الجيش من عدة محاور، وأكد مصدر ميداني على أن قوات الجيش أفشلت محاولات تسلل ميليشيات الحوثي باتجاه مواقعها، وأن المعارك تركزت في مناطق مدارات وحذران وتبة المدرجات ومحيط جبل هان، وأدت لسقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وأشار المصدر إلى مقتل العقيد حمزة عبدالواسع شداد أركان حرب اللواء 145 مشاة التابع للجيش اليمني وأربعة جنود آخرين، وأصيب العميد عدنان رزيق قائد اللواء الخامس حماية رئاسية رئيس عمليات محور تعز، بالإضافة إلى جنود آخرين. في المقابل، سقط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية، وما زالت جثث بعضهم في خطوط التماس بين الطرفين.

إلى ذلك يواصل المشروع السعودي (مسام)، بالعديد من فرقه الهندسية والميدانية، العمل على نزع الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة التي كانت ميليشيات الحوثي قد فخخت الأرض بها، لتسهم تلك الفرق في تأمين المناطق وعودة الحياة إليها.

مشاهدات يمنية: