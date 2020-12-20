شكرا لقرائتكم خبر 200 ألماني يمنعون تهريب الأسلحة التركية لليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن متحدث باسم البحرية الألمانية عودة الفرقاطة «هامبورج» إلى القاعدة البحرية في فيلهلمسهافن بعد مشاركتها في عملية مهمة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، وقال المتحدث أمس إن السفينة وصلت إلى الميناء في الموعد المخطط له.

وكان جنود السفينة وعددهم أكثر من 200 شاركوا منذ أغسطس الماضي في عملية «إيريني» التابعة للاتحاد الأوروبي لمراقبة الالتزام بالقرار الأممي الخاص بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، وتمكن جنود الفرقاطة من توقيف ناقلة كانت في طريقها لنقل كيروسين بطريقة غير مشروعة إلى ليبيا.

وأثيرت ضجة بعد أن قام جنود من الفرقاطة بتفتيش سفينة حاويات تركية مثيرة للاشتباه، وتم وقف التفتيش بناء على احتجاج من الحكومة التركية.