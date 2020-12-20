شكرا لقرائتكم خبر ألترمان: أمريكا فشلت في احتواء الشرق الأوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يرى الكاتب الأمريكي جون بي ألترمان أن أي شخص يرى أن السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط كانت سياسة راجحة أساسا طوال العشرين عاما الماضية يعتبر شخصا هادئ الطبع تماما، فهناك توافق في الانتقادات الموجهة لتلك السياسة، فلا أحد يحبذ الحروب التي لا نهاية لها، ولا أحد يحبذ الالتزامات المبالغ فيها، ولا أحد يختلف على ضرورة أن يصبح حجم القوات الأمريكية مناسبا فقط للمهمة المخولة للقيام بها. فهناك اتفاق على أن السياسة الأمريكية فشلت في كل تلك الاختبارات، ولكن بالنسبة لغير ذلك، هناك اختلاف بالنسبة لتوافق الآراء.

ويقول ألترمان، أحد أبرز نواب رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي، ومدير برنامج الشرق الأوسط في المركز، «إنني وسط جدل واسع النطاق حول الوضع الأمريكي الملائم في الشرق الأوسط، هناك عنصر لا يتم التركيز عليه، وأحيانا يتم تجاهله تماما، ففي كثير من الأحيان، يفترض الناس أن الولايات المتحدة سوف تقوم أساسا بإعادة توجيه استراتيجيتها تجاه الشرق الأوسط، وأن الدول الأخرى سوف تتعامل أساسا مع التغيرات، وهناك ثقة في أنه لن تقوم أي من هذه الدول بإعادة توجيه استراتيجيتها بطرق تؤثر على الولايات المتحدة، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى أن انخفاض الاهتمامات سوف يعزل الولايات المتحدة عن أي تأثير».

كلهم مكبلون

ويضيف ألترمان في تقرير نشره مركز الدراسات الاستراتيجية «للأسف هذا أمر غير حقيقي. فبينما تزيد مشاركة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، تزداد مشاركة العالم في المنطقة أيضا. فالحلفاء والأعداء على السواء مكبلون بالوضع الراهن في الشرق الأوسط. وعندما يتغير هذا الوضع سوف يتغيرون، وعندما يشعرون بتأثيرات سوف تشعر الولايات المتحدة أيضا بتأثيرات، وقد تشعر أن الأمر انتهى بالنسبة لها فيما يتعلق بالشرق الأوسط، ولكن العكس هو الصحيح».

ويرى أن حلفاء أمريكا وشركاءها في الشرق الأوسط سوف يكون لهم بالتأكيد رد فعل إزاء أي عملية إعادة تركيز أمريكية في أي نطاق آخر، وذلك بالسعي لاستكشاف تحالفات وشراكات جديدة. وبعض هذه التحالفات والشراكات سوف تكون مع دول صديقة للولايات المتحدة، والبعض الآخر سيكون مع دول أكثر عداء لها، وعلى المدى القريب من المحتمل أن ينغمسوا في سلوك أكثر خطورة، من ناحية من خلال صراع مسلح، ومن ناحية أخرى من خلال انتشار الأسلحة النووية. وقد تم رؤية دلالات على حدوث كل ذلك بالفعل في اليمن، والعراق، وليبيا، ومناطق أخرى، ومن المرجح أن يحدث المزيد.

قلق مستمر

وباستثناء احتمال انتشار الأسلحة النووية، يمكن القول إن لا شيء من تلك الأمور يقلق الأمريكيين كثيرا، ومع ذلك، فإن عدم الاستقرار في الشرق الأوسط يمثل قلقا بالغا بالنسبة لحلفاء أمريكا في أوروبا، الذين يشهدون تشكيل أزمات اللاجئين لسياساتهم، وبالنسبة لحلفائها في شرق آسيا، الذين يستوردون ثلاثة أرباع احتياجاتهم من النفط من الشرق الأوسط.

ويضيف ألترمان «يبدو أن الصين التي تفتقر إلى إنتاج النفط والغاز الضروري لتحريك اقتصادها ستكون مرتبطة بالشرق الأوسط لسنوات مقبلة، ومن المؤكد تقريبا أنها سوف تسعى لزيادة تواجدها هناك، ومن المرجح أن تستفيد من تمتعها بوضع مهيمن في الشرق الأوسط لممارسة الضغط على الدول الآسيوية المجاورة، التي تعتمد أيضا على المنطقة».

ونظرا لأن دول الشرق الأوسط ترى وتتوقع مستقبلا ينحسر فيه التواجد الأمريكي، بينما يتزايد التواجد الصيني، فإن الولايات المتحدة ستكون مضطرة للغاية للحيلولة دون غرس نفسها في البنية الأساسية المادية والتكنولوجية للمنطقة. والصين تعزف عن أن يكون لها نفس التواجد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، أو أي منطقة أخرى، ولكنها حريصة على تعزيز أمنها بطرق أخرى.

انتهازية روسيا

وقد تجد الولايات المتحدة نفسها قد خرجت من الشرق الأوسط بشكل كامل أو بأسرع مما كانت تخطط، في وقت تواصل فيه أسعار طاقة الشرق الأوسط التحكم في تحديد الأسعار العالمية.

كما أن إيران سوف تستغل أيضا ما تراه تراجعا أمريكيا، حيث تسعى لأن تصبح قوة مهيمنة في الخليج، لكن من المرجح أن هذه لن تكون عملية سلسة في ضوء تعقيدات الإيرانيين فيما يتعلق بالآليات غير المتماثلة وقدرة دول الخليج العربية على الوقوف في وجهها بما تتمتع به من ترسانات أسلحة قوية وامكانيات مالية كبيرة.

وليس من المرجح أن تقوم روسيا التي تتسم بالانتهازية بدور بناء. فهي تهتم بالدول الضعيفة التي تعاني من عدم الاستقرار. وهي لا تتردد في الدفع بالصراعات إلى درجة الأزمة ثم تقدم نفسها كوسيط لحسمها.

ويختتم ألترمان تقريره بقوله «إن هناك ثلاثة عوامل كبيرة محتملة تعتمد عليها كل هذه الأمور. أولها الشكل الذي ستكون عليه عملية انتقال العالم بعيدا عن الطاقة التي تعتمد على النفط والغاز، والثاني مدى فعالية قدرة ورغبة الولايات المتحدة في دعم مصالح حلفائها وشركائها في أوروبا وآسيا، والثالث والأخير مدى الفعالية التي يمكن أن تتعاون بها الولايات المتحدة مع الحلفاء والشركاء».