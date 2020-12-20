شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة خليجي بتهمة سرقة هاتف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

نظرت محكمة الجنايات في دبي، قضية خليجي (26 عاماً) متهم بسرقة هاتف بعد تهديد بائعين بسكين خلال تسليمه.

تعود تفاصيل القضية إلى يناير الماضي حين تقدم صاحب متجر لبيع الهواتف ببلاغ يتهم فيه أحد زبائنه الذين طلبوا شراء هاتف عبر صفحة المتجر على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وحسب شهادة بائع في المتجر فإن المتهم طلب شراء جهاز هاتف آي فون بقيمة 1700 درهم عبر صفحة المتجر على الفيسبوك وعند توصيله حسب الزمان والمكان المتفق عليهما تم تسليمه جهاز الهاتف، إلا أنهما فوجئا به يهدد بالاعتداء عليهما، وأشهر سكيناً كان يخبئه داخل ملابسه في وجهيهما وفرَّ من المكان.

وبعد الاستدلال على المتهم من خلال أوصافه وصفحته على «فيسبوك» تم القبض عليه واعترف بجريمته، فأمرت المحكمة باستمرار حبسه على ذمة القضية.

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