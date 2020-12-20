شكرا لقرائتكم خبر عن جوكيكا: الإمارات يسعى إلى الذهاب بعيداً في الكأس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

يخطط فريق الإمارات لتحقيق مفاجأة جديدة في كأس رئيس الدولة، حيث يستهدف إقصاء شباب الأهلي عندما يواجهه الثلاثاء، وكان الإمارات أطاح كلباء من دور الـ16، ويرغب في إقصاء فريق آخر من دوري الخليج العربي ومتابعة مغامرته حتى النهاية.

وكشف المقدوني جوكيكا مدرب فريق الإمارات عن رغبته في قيادة الصقور إلى المرحلة المقبلة من بطولة كأس رئيس الدولة، وذكر في المؤتمر الصحفي قبل لقاء شباب الأهلي أن مباريات الكؤوس تقبل كل الاحتمالات، وقال: شباب الأهلي فريق كبير وتوج بهذه البطولة أكثر من مرة، ويعد من أفضل الفرق في الدولة، ويقوده مدرب مواطن له تاريخ وقاد منتخب الإمارات من قبل، لكن في كل الأحوال، فالمباراة ستكون داخل الملعب والمفاجآت فيها واردة، فريقنا وصل إلى هذه المرحلة بعد أن تجاوز أحد فرق دوري الخليج العربي، ولدينا رغبة في الاستمرار، نحتاج إلى تركيز عال وإلى تعامل مختلف مع فريق يملك لاعبين جيدين في كل خطوطه، ولا شك أن لاعبي فريقي يتوقون إلى فوز جديد على فريق كبير.

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