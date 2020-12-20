تونس.. العثور على جثة مقطوعة الرأس

عثرت عائلة في منطقة حاسي الفريد بولاية القصرين التونسية على جثة ابنها مقطوعة الرأس، بالمنطقة العسكرية المغلقة بجبل السلوم.

وأكد خال الضحية نجيب الذيبي في تصريح لوكالة الأنباء التونسية (وات) أن ابن أخته المدعو عقبة ذيبي البالغ من العمر 32 سنة تعرض للذبح من قبل مجموعة إرهابية، عندما كان بصدد رعي الأغنام بعد اتهامه بنقل معلومات عنهم

إلى الوحدات الأمنية.

ولفت نجيب الذيبي إلى أن عملية الذبح تمت أمام شقيقي الضحية وابن عمه بعد أن تم ربطهم بالحبال قبل إطلاق سراحهم فور استكمال الجريمة.

وأكدت مصادر أمنية لـ(وات) صحة الأخبار المتداولة مرجحة أن تكون مجموعة إرهابية تقف وراء هذه الجريمة.

وأوضحت أن التحقيقات جارية للكشف

عن ملابسات الحادث والتأكد من صبغته الإرهابية.

وذكرت أن تعزيزات أمنية وعسكرية توجهت إلى المكان لتمشيط المنطقة وتعقب خطى الإرهابيين.

وينتفض العالم فى موجة موسعة لمواجهة وباء فيروس كورونا، الذى أصاب ما يزيد عن 75.5 مليون شخص وحصد أرواح 1.67 مليون آخرين فى جميع أنحاء العالم، وانطلقت حملات مواجهة الفيروس بالتطعيم باللقاحات التى تم منحها موافقات الطوارئ حتى الآن، وأبرزها لقاح فايزر الأمريكية وشريكتها الألمانية بيونتك بجانب اللقاح الروسى سبوتنيك واللقاحات الصينية أشهرها سينوفاك.