الاتحاد الأوروبي يبحث سلالة كورونا الجديدة في بريطانيا

أفادت وكالة "إنترفاكس" بأن المجلس الأوروبي برئاسة شارل ميشيل، عقد اجتماعا اليوم الأحد لبحث تبعات ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا.
ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله إن "مكتب ميشيل عقد اجتماعا عبر الفيديو لتبادل المعلومات على مستوى عواصم دول الاتحاد الأوروبي حول آخر التطورات في مايتعلق بالنوع الجديد من الفيروس والإجراءات المترتبة عن ذلك".
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت، أن سلالة الفيروس الجديدة أدت إلى ارتفاع أعداد المصابين بشكل حاد في بريطانيا.
وشددت الحكومة البريطانية قيود "كوفيد- 19" في لندن والمناطق المجاورة وعدلت
وينتفض العالم فى موجة موسعة لمواجهة وباء فيروس كورونا، الذى أصاب ما يزيد عن 75.5 مليون شخص وحصد أرواح 1.67 مليون آخرين فى جميع أنحاء العالم، وانطلقت حملات مواجهة الفيروس بالتطعيم باللقاحات التى تم منحها موافقات الطوارئ حتى الآن، وأبرزها لقاح فايزر الأمريكية وشريكتها الألمانية بيونتك بجانب اللقاح الروسى سبوتنيك واللقاحات الصينية أشهرها سينوفاك.
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