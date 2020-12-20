إسرائيل تحظر الرحلات الجوية القادمة من 3 دول بسبب سلالة جديدة من كورونا

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، حظر الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا والدنمارك وجنوب إفريقيا، وذلك بعد ظهور سلالة جديدة من "كوفيد-19" في تلك الدول.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب اجتماع للحكومة لمناقشة تطورات وباء كورونا: "اتخذنا اليوم قرارًا صعبًا بيد أن الواقع يفرضه، إذ أغلقنا السماء

أمام كافة الرحلات الجوية المتجهة إلى إسرائيل من بريطانيا والدنمارك وجنوب إفريقيا"، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وتابع نتنياهو "وسيتعين على كل من يعود من هذه الدول الدخول إلى الحجر الصحي وتكمن أهمية كبرى في خضوعه لفحص كورونا،خاصةً في الوقت الراهن الذي يشهد امتلاكنا للقاح".

وينتفض العالم فى موجة موسعة لمواجهة وباء فيروس كورونا، الذى أصاب ما يزيد عن 75.5 مليون شخص وحصد أرواح 1.67 مليون آخرين فى جميع أنحاء العالم، وانطلقت حملات مواجهة الفيروس بالتطعيم باللقاحات التى تم منحها موافقات الطوارئ حتى الآن، وأبرزها لقاح فايزر الأمريكية وشريكتها الألمانية بيونتك بجانب اللقاح الروسى سبوتنيك واللقاحات الصينية أشهرها سينوفاك.