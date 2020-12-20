الطيران الإسرائيلي ينتهك الأجواء اللبنانية

جدد الطيران الحربي الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية بشكل مكثف، حيث حلّقت عدة طائرات إسرائيلية على علو متوسط، في أجواء العاصمة اللبنانية بيروت ومنطقتي عالية والمتن. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية اليوم، أنّ هذا الانتهاك تزامن مع تحليق طائرات معادية أخرى في أجواء مدينة النبطية وإقليم التفاح، وشنّ غارات وهمية على علو متوسط، وكذلك سُجل عبورٌ لطائراته الحربية على علو متوسط في أجواء القطاع الأوسط في قضاء بنت جبيل.



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