تفكيك أكبر شبكات تهريب التبغ في اليونان

أعلنت الشرطة اليونانية أنها فككت إحدى أكبر شبكات تهريب التبغ في البلاد، ونفذت عمليات ضبط خصوصا في مصنع قادر على إنتاج أكثر من مليار سيجارة سنويا. وأشارت إلى أن حوالى أربعين شخصا أوقفوا، إثر عمليات نفذتها في مطلع الأسبوع في أكثر من عشرين موقعا في أثينا وضواحيها، فيما لا يزال البحث جاريا عن ثمانية آخرين. وضبطت الشرطة ما يقرب من 92 مليون سيجارة، وأكثر من 112 كيلوجراما من التبغ المحوّل وغير المحوّل، و75 مليون ملصق لعبوات سجائر. كذلك ضبطت السلطات أكثر من أربعين مركبة ثقيلة وشاحنة، تحمل بأكثريتها لوحات تسجيل بلغارية.



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