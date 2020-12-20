إنقاذ 80 طالبًا اختطفهم قطاع طرق بنيجيريا

وأضاف أن مجموعة من المسلحين اختطفت الطلاب خلال عودتهم من مناسبة تم الاحتفال بها في مدينة قريبة يوم أمس، مشيرًا إلى أن الخاطفين تعاملوا معهم بعنف وحاولوا دخول الغابة عندما اشتبكت قوات الأمن معهم.
وأكد المتحدث أن قوات الأمن أنقذت جميع الطلاب المخطوفين وأربعة أشخاص آخرين قد اختطفهم المسلحون في وقت سابق من قرية دانباوري بالقرب من منطقة فونتوا بالمحافظة، بعد اشتباكات عنيفة مع المسلحين.
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