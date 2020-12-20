إنقاذ 80 طالبًا اختطفهم قطاع طرق بنيجيريا

أعلنت الشرطة النيجيرية اليوم إنقاذ 80 طالبًا من مدرسة إسلامية محلية بعد أن اختطفهم قطّاع طرق مشتبه بهم في محافظة كاتسينا شمال غربي البلاد. وأفاد المتحدث باسم شرطة المحافظة جابو عيسى في بيان أن رجال الأمن أنقذوا 80 طالبًا مخطوفًا من مدرسة حزب إبراهيم الإسلامية في ماهوتا بمنطقة داندومي أمس.

وأضاف أن مجموعة من المسلحين اختطفت الطلاب خلال عودتهم من مناسبة تم الاحتفال بها في مدينة قريبة يوم أمس، مشيرًا إلى أن الخاطفين تعاملوا معهم بعنف وحاولوا دخول الغابة عندما اشتبكت قوات الأمن معهم.

وأكد المتحدث أن قوات الأمن أنقذت جميع الطلاب المخطوفين وأربعة أشخاص آخرين قد اختطفهم المسلحون في وقت سابق من قرية دانباوري بالقرب من منطقة فونتوا بالمحافظة، بعد اشتباكات عنيفة مع المسلحين.