أميركا تدعو لتوخي الحذر مع ظهور سلالة جديدة لـ«كورونا»

سيف اليزيد - اليوم 21:14 عربي ودولي ع+ ع-

قال كبير الجراحين الأميركيين جيروم أدامز، اليوم الأحد، إن مسؤولي الصحة الأميركيين يتابعون ظهور السلالة الجديدة لمرض «كوفيد - 19» في بريطانيا.

وأضاف أن أي تحور في الفيروس يظهر أن على الناس حماية أنفسهم من فيروس كورونا أثناء انتظارهم الحصول على اللقاح.

وقال آدامز في تصريحات لشبكة (سي. بي. اس) «الفيروسات دائمة التحور... وإذا كان هذا التحور لسلالة أكثر نقلاً للعدوى، فهذا يعني أننا بحاجة لتوخي أقصى قدر من اليقظة ونحن ننتظر الحصول على اللقاح». المصدر: رويترز

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