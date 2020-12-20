ألمانيا والكويت تتخذان خطوات عاجلة بشأن السفر إلى بريطانيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 ديسمبر 2020 08:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن متحدث باسم الحكومة الالمانية أن المانيا ستحد من عدد الرحلات مع بريطانيا وجنوب إفريقيا إثر ظهور سلالة جديدة من كوفيد-19 في البلدين.

واوضح في بيان أن قواعد محددة في هذا الصدد يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها.

وكذلك أعلنت هيئة الطيران المدني الكويتية عبر حسابها على تويتر أنها أضافت المملكة المتحدة إلى قائمتها للدول العالية الخطورة مما يعني حظر كل الرحلات الجوية الآتية منها.

ويذكر أن في آب، حظرت الكويت الرحلات التجارية إلى 31 دولة اعتبرتها عالية الخطورة بسبب انتشار فيروس كورونا فيها.