حسم التعادل نتيجة “ديربي العاصمة” بين الجيش الملكي والفتح الرباطي لحساب منافسات البطولة الاحترافية في جولتها الرابعة.

وضيع الفتح الرباطي فرصة توقيع الهدف في الدقيقة 37 حينما حال الحارس ايوب لكرد دون تسجيل ضربة الجزاء، التي نفذها اللاعب نوفل الزرهوني.

وحقق الفريق العسكري اول تعادل له في منافسات الموسم الجاري بعد هزيمتين وفوز ليرفع رصيده الی 4 نقاط، في وقت بلغ الفتح النقطة الخامسة جمعها من فوز وتعادلين، في وقت مني فيه بالهزيمة في مناسبة واحدة.

كانت هذه تفاصيل خبر التعادل “يحسم” ديربي العاصمة بين الجيش والفتح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.