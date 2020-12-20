الجبهة الاجتماعية في وزان: استدعاء ناشط حقوقي بعد دعوته إلى مقاطعة بعض المنتجات عبر فايسبوك

عبرت الجبهة الاجتماعية المغربية في إقليم وزان، اليوم الأحد، عن استغرابها، وقلقها الشديدين بشأن “استدعاء عبد الباقي اخميمس (عبر اتصال هاتفي) من طرف الدرك في عين دريج للمثول أمام وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في وزان”.

وقالت الجبهة الاجتماعية المغربية في إقليم وزان، عبر بيان لها، إن الاستدعاء المذكور يأتي

“على خلفية مشاركة عبد الباقي اخميمس، لمنشور على حسابه الشخصي في فايسبوك، يدعو إلى مقاطعة منتجات بعض الشركات، التابعة لعزيز أخنوش”، على خلفية ” دعوته إلى إعادة تربية المغاربة، خلال أحد اللقاءات التواصلية لحزب التجمع الوطني للأحرار”.

الجبهة نفسها عبرت عن تضامنها مع الناشط الحقوقي، عبد الباقي اخميمس، وطالبت “بوقف أية متابعة قضائية في حقه، ورفضها لما أسمته “كل أشكال الاهانات، التي يتعرض لها المغاربة”.