سلالة جديدة من كورونا تنتشر بسرعة تضاعف سرعة السابقة بـ 70٪؜-فيديو

في الوقت الذي كان العالم يستعد فيه لطي صفحة كورونا؛ أعلنت بريطانيا عن سلالة جديدة للفيروس كوفيد-19، تنتشر بسرعة تضاعف سرعة السابقتا ب70 في المائة.

وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الأحد، إنه سيكون من الصعب للغاية السيطرة على تفشي السلالة الجديدة، ما لم يتم توزيع اللقاح ضد كورونا على نطاق واسع في البلاد، مؤكدا ضرورة أن يتخذ جميع المواطنين في المناطق، التي فرضت فيها الإجراءات الوقائية المشددة كأنهم مصابون بالوباء.

وأعلنت بريطانيا تشديد القيود في العاصمة لندن، وجنوب شرقي إنجلترا إلى درجة أكثر صرامة، قبيل عيد الميلاد، جاء بسبب تفشي السلالة الجديدة من الفيروس عن السيطرة.

وعلى الخطى نفسها، قررت هولندا حظر استقبال رحلات جوية، تقل مسافرين من المملكة المتحدة، اعتبارا من اليوم، وقالت الحكومة الهولندية في بيان، صباح اليوم، إن حظر السفر سيظل ساريا حتى الأول من يناير المقبل، مضيفة أنها تتابع التطورات، وتدرس فرض إجراءات إضافية، تتعلق بوسائل السفر الأخرى.

من جهتها، حدت ‏بلجيكا حدو هولندا في تعاملها مع السلالة الجديدة لكورونا، وقالت، اليوم، إنها ستعلق الرحلات الجوية، وحركة القطارات من بريطانيا، بسبب تفشي السلالة الجديدة.

واتخذت دول قرار حظر استقبال المسافرين القادمين من بريطانيا، بينما لا تزال حكومات أخرى تناقش الموضوع، وتلوح باتخاذ الإجراء نفسه، إذ قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم، إن حكومته تدرس منع دخول الأجانب إلى إسرائيل من المملكة المتحدة، وعدد من البلدان الأخرى، التي تم الإبلاغ فيها عن ظاهرة السلالة الجديدة لكورونا.

وفي السياق ذاته، قالت مصادر حكومية ألمانية، اليوم، إنها قد توقف الرحلات من بريطانيا، بسبب السلالة الجديدة لكورونا، كما قال وزير الصحة الأردني إن الحكومة الأردنية تدرس جميع التطورات، التي تحصل في الدول، التي ظهرت فيها سلالة جديدة لفيروس كورونا، وتنتظر المعلومات العلمية من قبل منظمة الصحة، والمصادر المختلفة، وبناء عليها يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة.