انخفاض قياسي لعدد الإصابات والوفيات بكورونا في السعودية

الأحد 20 ديسمبر 2020

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد استمرار تسجيل أعداد منخفضة في الإصابات بفيروس "كورونا" في المملكة مسجلة 162 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها اليوم الأحد، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في المملكة إلى 361 ألفا وعشر حالات مؤكدة، بزيادة 162 إصابة عن المسجلة أمس والتي بلغت 158 حالة.

وتم تسجيل 156 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 351 ألفا و878 حالة، (97% من إجمالي الإصابات المسجلة.

وأعلنت الوزارة تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 6122 حالة وفاة.