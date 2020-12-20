شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تحظر الرحلات القادمة من بريطانيا والان مع التفاصيل

الأحد 20 ديسمبر 2020 قالت هيئة الطيران المدني الكويتية على تويتر إنها أضافت المملكة المتحدة إلى قائمتها للدول عالية الخطورة اليوم "الأحد"، مما يعني حظر كل الرحلات الجوية القادمة منها.

وفي أغسطس، حظرت الكويت الرحلات التجارية إلى 31 دولة اعتبرتها عالية الخطورة بسبب انتشار فيروس كورونا.

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