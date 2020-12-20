الصحة السعودية: لا أعراض على الحاصلين على لقاح ضد كورونا

الأحد 20 ديسمبر 2020

أكدت وزارة الصحة في السعودية أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح لم تظهر عليهم أعراض جانبية، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يتم توزيع الجرعة الثانية من اللقاح ضد فيروس كورونا بعد 21 يوماً.



وذكر مساعد وزير الصحة في السعودية محمد العبد العالي اليوم الأحد أن عدد المسجلين للحصول على لقاح ضد كورونا يقترب من 400.000 مسجل حتى الآن من الفئات ذات الأولوية في هذه المرحلة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكد أن الفئات المستهدفة في المرحلة الأولى للحصول على لقاح كورونا هم من فوق 65 عاماً، ومن لديهم أمراض مزمنة، ومن لديهم أمراض مناعية، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية، ومن لديهم سمنة مفرطة، والمهن الأكثر عرضة للإصابة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمشاركة المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها الدكتور عبدالله بن رشود القويزاني.

من جهته أوضح المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها عبدالله القويزاني أنه لا يوجد ما يثبت أن الطفرات المكتشفة محلياً وعالمياً ستكون ذات أثر على فعالية اللقاحات، مشيراً إلى أن العمل مستمر في دراسة التسلسل الجيني للفيروس لمتابعة أي تغير يطرأ على سلوك الفيروس خلال الجائحة وما بعدها.

وأعلن مساعد وزير الصحة أنه تم تسجيل 162 حالة جديدة لكورونا ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 361010 حالات، من بينها 3010 حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 416 حالة حرجة.

وأشار إلى أن عدد المتعافين وصل إلى 351878 حالة بإضافة 156 حالة تعافٍ جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات 6122 حالة، بإضافة 10 حالات وفاة جديدة.

وأضاف أن إجمالي الفحوصات بلغ 10.639.645 بإضافة 33275 فحصاً جديداً خلال الـ24 ساعة الماضية