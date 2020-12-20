شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا" يسجل أعلى حصيلة إصابات يومية في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

قالت بيانات رسمية أن عدد إصابات كوفيد-19 في بريطانيا زادت 35928 حالة اليوم الأحد، وهو أعلى معدل ارتفاع يومي منذ بدء تفشي الوباء في المملكة.

كما سجلت 326 وفاة وهي أقل من حصيلة أمس السبت الذي سجلت فيه 534 وفاة.

وشددت الحكومة من القيود المفروضة في العاصمة لندن وجنوب شرق بريطانيا، سعيا منها للحد من انتشار سلالة جديدة من الفيروس مختلفة وسريعة الانتشار.