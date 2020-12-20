شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توزيع لقاح كورونا الثاني في أمريكا.. والتطعيم غداً والان نبدء بالتفاصيل
وسيوسع توزيع لقاح شركة مودرنا على أكثر من 3700 موقع في الولايات المتحدة، بشكل كبير، عملية طرح اللقاحات التي بدأت الأسبوع الماضي بطرح لقاح شركة فايزر/بيونتيك.
وقال منصف السلاوي، كبير المستشارين العلميين ببرنامج الحكومة الأمريكية لتطوير لقاح لفيروس كورونا، إن من المرجح تطعيم أول شخص بلقاح مودرنا صباح غد الاثنين. وقد وافقت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية على استخدام اللقاح يوم الجمعة.
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