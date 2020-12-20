شكرا لقرائتكم خبر عن عالم ألماني يطالب بوقف الطيران مع بريطانيا فورا والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح العالم في تصريحات إذاعية أنه " مع حظر الطيران قد لا تزال هناك فرصة" لمنع الانتشار مشيرا إلى أن الواضح أن الطفرة معدية بشكل أكبر على نحو ملحوظ، وقال إن " أكثر من نصف حالات الإصابة الجديدة في لندن على سبيل المثال ترجع إلى النوع الجديد".
وأعلنت هذه الدوائر عن إجراء اتصالات مع دول أوروبية مجاورة وتقييم المعلومات الواردة حول السلالة الجديدة المحتملة.
ووفقا للشواهد الأولية لعلماء بريطانيين، فإن قوة العدوى لدى النوع المكتشف مؤخرا تزيد بنسبة 70% مقارنة بالنوع المعروف حاليا.
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكد أمس السبت أنه ليس هناك أدلة على أن اللقاحات ضد الطفرة الجديدة كانت أقل فعالية.
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