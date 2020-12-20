المجلس الأوروبي يعقد اجتماعاً طارئاً بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا



يعتزم المجلس الأوروبي عقد اجتماع طارئ لمناقشة آخر تطورات ظهور سلالة فيروس كورونا الجديدة في أوروبا. وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت أنها تتواصل مع المسؤولين البريطانيين بشأن السلالة الجديدة ل‍فيروس كورونا المستجد. وأكدت أنها "ستعلن كل ما تعرفه عن خصائصها".



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