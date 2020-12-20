أعلن قصر الإليزيه مساء اليوم الأحد عن استقرار حالة الرئيس إيمانويل ماكرون الصحية المصاب بفيروس كورونا.
وجاء في بيان صدر عن الرئاسة الفرنسية: "بالمقارنة مع يوم أمس، فإن حالة رئيس الجمهورية مستقرة".
وأمس السبت، أكد كبير الأطباء في قصر الإليزيه جان كريستوف بيروشون أن صحة ماكرون مستقرة مقارنة مع ما كان أمس الجمعة، وأنه يعاني من أعراض الإصابة وهي السعال والتعب وآلام العضلات.
وأشار كبير الأطباء إلى أن هذه الأعراض لا تمنع رئيس الدولة من أداء مهامه وهو قيد الحجر الصحي.
وأمس السبت، أكد كبير الأطباء في قصر الإليزيه جان كريستوف بيروشون أن صحة ماكرون مستقرة مقارنة مع ما كان أمس الجمعة، وأنه يعاني من أعراض الإصابة وهي السعال والتعب وآلام العضلات.
وأشار كبير الأطباء إلى أن هذه الأعراض لا تمنع رئيس الدولة من أداء مهامه وهو قيد الحجر الصحي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابته بكورونا.. الرئاسة الفرنسية تكشف تطورات صحة ماكرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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