شاهد بالفيديو.. أسرع هدف في تأريخ الدوري الايطالي

رياضة 2020-12-20 | 17:26 2,092 مشاهدة سجل الدولي البرتغالي رفائيل لياو هدف التقدم لـ ميلان في مرمى ساسولو، بالمباراة التي تجمع بينهما الآن على ملعب سيتا دي تريكولوري، بالدوري الإيطالي. هدف لياو جاء في الدقيقة الأولى، بعد 6 ثواني فقط، ليصبح أسرع هدف في تاريخ الدوري الإيطالي وكان أسرع هدف في تاريخ الدوري الإيطالي، مسجل بأسم باولو بوجي في ديسمبر 2001 مع فريق بياتشينزا، سجله بعد 8 ثواني فقط.



وانتهت المباراة بفوز ميلان بنتيجة 2-1، ليحافظ الروزونيري على صدارته للكالتشيو. وانتهت المباراة بفوز ميلان بنتيجة 2-1، ليحافظ الروزونيري على صدارته للكالتشيو. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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