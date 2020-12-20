المنافذ تعلن العمل بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بادخال البضائع المتكدسة

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاحد، عن العمل على تنفيذ قرار مجلس الوزراء بادخال البضائع المتكدسة التابعة للجهات الحكومية.

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بعد صدور قرار مجلس الوزراء الرقم 211 لسنة 2020 بجلسته الاعتيادية الثلاثين والمتضمن إدخال البضائع المتكدسة في المنافذ الحدودية والتابعة للجهات الحكومية على أن يتم استيفاء الرسوم الكمركية والضريبية لاحقاً، شرعت الهيئة بتطبيق القرار في كافة المنافذ الحدودية بغية منع تكدس البضائع ولضمان انسيابية الحركة التجارية".

وأضافت أن "القرار اتخذ من مجلس الوزراء بعد رفع التوصيات والمخاطبات الرسمية من قبل هيئة المنافذ لايضاح المسببات والنتائج الإيجابية التي ستتمخض من اتخاذ الإجراءات بذلك"، مؤكدة "المضي في سعيها الدؤوب لتسهيل الإجراءات الكمركية وتنشيط التبادل التجاري والتي تقوم على أسس مبسطة وناجحة".