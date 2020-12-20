"نفايات" إيطاليا تطيح بوزير البيئة التونسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مازالت تداعيات "قضية النفايات الإيطالية" تلقي بظلالها على الأوساط السياسية والحقوقية في تونس، خاصة بعد تورط وزارة البيئة في القضية.

وقرر رئيس الحكومة هشام المشيشي إعفاء وزير الشؤون المحلية والبيئة، مصطفى العروي، من مهامه وتكليف وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية كمال الدوخ بالأشراف على وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة.



ورفضت جمعيات مدنية تونسية، أن تكون بلادهم مصباً للنفايات الإيطالية ملوّحة برفع قضايا ضدّ الأجهزة الحكومية والشركات الخاصة التي تنشط في مجال تدوير النفايات.

واستنفر عدد من الجمعيات المدنية من اجل منع تحويل تونس إلي مصبّ للنفايات الأجنبية، عقب كشف تقارير عن استيراد شركة خاصة لتدوير النفايات، لحاويات تحمل أطنانا من النفايات الإيطالية بغاية فرزها وتدويرها في مصانع تونسية.

هذا وسبق أن شهد هذا الملف الحارق اقالات متتالية لمسؤولين بارزين صلب وزارة البيئة على غرار اقالة رئيس ديوان بالوزارة المذكورة والمدير العام للوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات.



يشار إلى أن برنامج تحقيقات تلفزيوني في تونس، كشف في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، قيام شركة تونسية باستيراد نحو 120 ألف طن من الفضلات المنزلية من إيطاليا، وهو نشاط ممنوع وفق القوانين المحلية والدولية.