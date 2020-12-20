استهداف رتل لـ"التحالف الدولي" جنوب شرقي العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرض رتلا تابعا للتحالف الدولي لهجوم بعبوة ناسفة جنوب شرقي العراق، طبقا لمصدر أمني.

وقال المصدر لموقع السومرية نيوز،: "عبوة ناسفة انفجرت اليوم، مستهدفة رتلاً للدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي على طريق الناصرية السريع".

وأضاف أن "الانفجار أسفر عن إصابة أحد حمايات الشركات الأمنية المرافقة للرتل وتضرر عجلتين من الرتل".

وفي ضربة جديدة يوجهها العراق لبقايا لـتنظيم "داعش" الإرهابي على أراضيه، وذلك عبر تفكيك شبكة للتنظيم الإرهابي، واعتقال 9 من عناصره، في عمليتين منفصلتين.

جهاز الأمن العراقي أعلن، السبت، تفكيك شبكة للتنظيم واعتقال عناصرها الخمس، مشيرا إلى أن المجموعة الإرهابية كانت مسؤولة عن تنفيذ تفجيرات عدة في العاصمة بغداد بالمدة الماضية.

وذكر الجهاز في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، أنه "شرع في الأيام القليلة الماضية بتنفيذ عملية 'رعد الليل' التي اتسمت بالدقة الاحترافية العالية، وتمخضت عن الإطاحة بشبكة إرهابية".

وأضاف البيان أن الشبكة "قامت بالعديد من الأعمال الإجرامية؛ تمثلت بالتعرض للأجهزة الأمنية وتفجير العبوات الناسفة التي راح ضحيتها العشرات من المدنيين والعسكريين".

وأوضح أن العملية الأمنية أسفرت عن تفكيك إحدى مفارز العبوات الناسفة فيما يسمى بـ"ديوان الجند، والعاملة في قاطع شمال بغداد، ضمن ما يسمى ولاية العراق الإرهابية".

وتابع أن العملية أسفرت عن "إلقاء القبض، وفق مذكرات قضائية، على خمسة عناصر في قضاء الطارمية، وهم بحسب مناصبهم كلا من "شرعي المفرزة، آمر المفرزة، الناقل ومسؤول الدعم اللوجستي، جنديان)؛ وتم تدوين أقوالهم وإحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، القبض على 4 إرهابيين من المطلوبين للقضاء، في محافظتي كركوك والأنبار.