شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تحظر الرحلات القادمة من بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت هيئة الطيران المدني الكويتية على تويتر إنها أضافت المملكة المتحدة إلى قائمتها للدول عالية الخطورة اليوم "الأحد"، مما يعني حظر كل الرحلات الجوية القادمة منها.



وفي أغسطس، حظرت الكويت الرحلات التجارية إلى 31 دولة اعتبرتها عالية الخطورة بسبب انتشار فيروس كورونا.

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