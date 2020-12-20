زيادة قياسية بإصابات كورونا بهولندا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أظهرت بيانات أصدرتها السلطات الصحية الهولندية الأحد، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في هولندا قفزت بما يزيد على 13 ألفاً في 24 ساعة لتسجل رقماً قياسياً جديداً.



واستمرت الزيادة في عدد الإصابات بكورونا في البلاد على الرغم من إجراءات العزل العام الصارمة الجديدة التي فرضتها الحكومة في 14 ديسمبر (كانون الأول) الجاري التي تضمنت إغلاق المدارس والمتاجر.

وتجاوز عدد الحالات الجديدة، الذي قال المعهد الوطني للصحة إنه بلغ 13302 حالة اليوم، الرقم القياسي السابق الذي سجلته يوم الخميس، وهو 12779.