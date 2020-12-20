شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يشيد بدور أفراد جهاز المخابرات الخارجية الروسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز) قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن جهاز المخابرات الخارجية يقوم بدور استثنائي لحماية البلاد، وذلك في تصريحات أدلى بها بعد وقت قصير من اتهام البعض لموسكو بوقوفها خلف هجوم شامل على مؤسسات الحكومة الأمريكية.

وخلال حديثه في فعالية لإحياء الذكرى المئة لتأسيس جهاز المخابرات الخارجية، قال بوتين، إن هذا الجهاز يمثل مع غيره من أجهزة الأمن ضماناً جوهرياً للتنمية والديمقراطية وسيادة واستقلال روسيا.

ويرى باحثون في مجال الأمن الإلكتروني أن جهاز المخابرات الخارجية الروسي قد يكون هو المسؤول عن هجوم غير مسبوق على أنظمة الكمبيوتر بالمؤسسات الحكومية الأمريكية كشفت عنه رويترز الأسبوع الماضي. وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الجمعة، إن روسيا مسؤولة عن الهجوم. وعادة ما ينفي الكرملين تورط موسكو في الهجمات الإلكترونية التي تستهدف الدول الغربية. وقال، إن روسيا ليس لها أي علاقة بالهجوم الأخير.

كانت هذه تفاصيل خبر بوتين يشيد بدور أفراد جهاز المخابرات الخارجية الروسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.